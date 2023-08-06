Металіст 1925 активніше проводив перший тайм, створивши кілька моментів поблизу воріт Олексія Шевченка, але забити не вдавалось. Олександрія ж ледь не вперше організувала нагоду біля воріт суперника та забила – Шулянський зреагував на рикошет та переправив м'яч у ворота після розіграшу кутового.

Олександрія переграла Металіст 1925 – орендований талант Динамо знову приніс Ротаню мінімальну перемогу

До перерви Калітвінцев міг подвоїти перевагу, але воротар впорався з ударом зі штрафного. У другому таймі Русин ледь не травмував суперника, намагаючись переправити м'яч у ворота, але голів більше у грі не було.