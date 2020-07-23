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Олександрія – Маріуполь: Шаран задоволений поверненням вболівальників на трибуни перед плей-офф за Лігу Європи

13:09 - Читать на русском
Олександрія – Маріуполь: Шаран задоволений поверненням вболівальників на трибуни перед плей-офф за Лігу Європи
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями перед матчем проти Маріуполя в рамках 1/2 плей-офф УПЛ за право зіграти в Лізі Європи.

 

"Дуже задоволений поверненням фанатів на трибуни, адже ми граємо вдома. Це дуже важливий матч.

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Ми дуже раді, хлопці також задоволені, що дозволили 25% уболівальників. Для кожної команди, яка грає в домашніх умовах, це додаткова сила. Тим більше, ми знаємо, як вболівають в Олександрії", – заявив Шаран в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, матч Олександрія – Маруполь відбудеться 25 липня, початок о 19:30. Переможець вийде у фінал, де зможе поборотися за право зіграти в кваліфікації Ліги Європи.

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футбольні фанати Володимир Володимир Шаран Олександрія - Маріуполь Олександрія Олександрія
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