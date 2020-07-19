Олександрія – Маріуполь: Бабич назвав головний чинник успіху у боротьбі за вихід у Лігу Європи

Головний тренер Маріуполя Олександр Бабич поділився очікуваннями від протистояння з командою Шарана у плей-офф УПЛ за право участі у кваліфікації Ліги Європи.

"Нашим завданням було фінішувати у першій шістці і завоювати право виступати у Лізі Європи. На жаль, в чемпіонаті не все вийшло так, як того хотілося.

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Тепер вся надія на плей-офф за право потрапляння у єврокубки. Нашим першим суперником 25 липня буде Олександрія. Добре усвідомлюю, що те, чи залишуся я в Маріуполі, багато в чому буде залежати від того, проб'ємось ми на міжнародну арену чи ні.

Фактор рідних стін для Олександрії не матиме істотного значення, адже наші поєдинки завжди проходили у рівній боротьбі. Та й через карантинні вимоги протистояння пройде без глядачів

Що може допомогти Маріуполю перемогти Олександрію? Ми вже дуже добре вивчили гру олександрійців, як і вони нашу. Тому здивувати якимись домашніми заготовками буде складно. Дуже багато буде залежати від того, у кого вищою виявиться мотивація", – сказав Бабич у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, у першому раунді плей-офф УПЛ обидва поєдинки відбудуться в один день – у суботу, 25 липня. СК Дніпро-1 і Колос зіграють о 17:00, а о 19:30 стартує матч між Олександрією та Маріуполем. Переможці пар розіграють між собою останню путівку у другий за силою єврокубковий турнір.

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