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Колос – СК Днепр-1: Белик определил фаворита в борьбе за выход в Лигу Европы

19 июля 08:26 - Читати українською
Колос – СК Днепр-1: Белик определил фаворита в борьбе за выход в Лигу Европы
СК Днепр-1 / СК Днепр-1

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик поделился мыслями относительно будущих полуфиналов плей-офф украинской Премьер-лиги за право выхода в квалификацию Лиги Европы.

 

"Команда Руслана Костышина последнее время положительных эмоций не получала. После рестарта сезона она проиграла почти все свои поединки

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СК Днепр-1, наоборот, чаще побеждал, хотя и был в компании ниже классом. Команда Дмитрия Михайленко не выглядит явным фаворитом, но все равно, в паре Колос – СК Днепр-1 я бы поставил на днепрян.

А вот в будущем противостоянии Александрии и Мариуполя все гораздо запутаннее. Здесь, на мой взгляд, шансы у соперников равны", – сказал Белик в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, в первом раунде оба поединка состоятся в один день – в субботу, 25 июля. СК Днепр-1 и Колос сыграют в 17:00, а в 19:30 стартует матч между Александрией и Мариуполем. Победители пар разыграют между собой последнюю путевку во второй по силе еврокубковый турнир.

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Теги
Лига Европы Колос Колос СК Днепр-1 СК Днепр-1 Александрия Александрия Мариуполь Мариуполь УПЛ Дмитрий Дмитрий Михайленко Алексей Белик Колос - СК Днепр-1
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