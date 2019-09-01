"Александрия – малоизвестная команда, которая способна всех удивить", – тренер Гента Торуп

Главный тренер Гента Йес Торуп поделился впечатлениями от жеребьевки Лиги Европы.

"Мы достигли нашей первой цели – прошли квалификацию. Но это не значит, что мы собираемся на этом останавливаться. Напротив, у нас есть амбиции. Мы хотим достичь как можно большего в Европе.

"Александрию нельзя недооценивать", – тренер Вольфсбурга прокомментировал результат жеребьевки Лиги Европы

Легких матчей в Лиге Европы не существует. Александрия может показаться самым слабым клубом, но они еще могут всех удивить в этой группе. Это малоизвестная команда, но я знаю, что они сильны", – цитирует Торупа официальный сайт Гента.

Напомним, Гент станет соперником Александрии на групповом этапе Лиги Европы. Кроме бельгийцев, в группу с украинцами попали Вольфсбург и Сент-Этьен.

"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги Європи