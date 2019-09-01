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"Олександрія – маловідома команда, яка здатна всіх здивувати", – тренер Гента Торуп

11:58 26 Читать на русском
"Олександрія – маловідома команда, яка здатна всіх здивувати", – тренер Гента Торуп
Йєс Торуп / фото ФК Гент

Головний тренер Гента Йєс Торуп поділився враженнями від жеребкування Ліги Європи.

"Ми досягли нашої першої мети – пройшли кваліфікацію. Але це не означає, що ми збираємося на цьому зупинятися. Навпаки, у нас є амбіції. Ми хочемо досягнути якомога більшого в Європі.

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Легких матчів у Лізі Європи не існує. Олександрія може здаватися найбільш слабким клубом, але вони ще можуть всіх здивувати в цій групі. Це маловідома команда, але я знаю, що вони сильні", – цитує Торупа офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, Гент стане суперником Олександрії на груповому етапі Ліги Європи. Окрім бельгійців, в групу з українцями потрапили Вольфсбург та Сент-Етьєн.

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Йєс Торуп Йєс Торуп Вольфсбург Вольфсбург Гент Гент Олександрія Олександрія Сент-Етьєн Сент-Етьєн Ліга Європи
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