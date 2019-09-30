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Александрия – Гент: матч Лиги Европы будет обслуживать датская бригада арбитров

16:42 13 Читати українською
Александрия – Гент: матч Лиги Европы будет обслуживать датская бригада арбитров
Йенс Мое / УЕФА

Стали известны имена арбитров на матч 2 тура группового этапа Лиги Европы между Александрией и Гентом.

 

УЕФА на своем официальном сайте сообщил имена судейской бригады, которая обслужит поединок 2 тура группового этапа Лиги Европы Александрия – Гент.

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Главным арбитром назначен датчанин Йенс Мое. Помогать ему будут Эспер Даль и Виктор Скитте, а четвертым арбитром будет работать Йорген Бурхардт.

Напомним, матч Александрия – Гент состоится 3 октября, начало игры в 19:55.

Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место

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Александрия Александрия УЕФА Арбитры Александрия - Гент Гент Гент Лига Европы
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