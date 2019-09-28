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Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место

21:32 80 Читати українською
Александрия уверенно обыграла Львов и поднялась на второе место
Александрия – Львов / Фото ФК Александрия

Львов уступил Александрии в рамках 9-го тура УПЛ. Читайте отчет матча Александрия – Львов на Футбол 24.

36’ Евгений Банада
90+2’ Денис Безбородько
 
36’ Евгений Банада
90+2’ Денис Безбородько

Александрия на правах хозяина забрала инициативу со стартовых минут. Гости периодически выбегали в контратаки, но бразильская атака львовян не создавала острых моментов.

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Первое обострение игры завершилось голом на 35-й минуте. Связка Лучкевича и Банады после нескольких неудачных попыток принесла свои плоды. Валерий прорвался правился по правому флангу и прострелил в вратарскую зону, где Банаде осталось только подставить ногу, чтобы открыть счет.

Во втором тайме рисунок игры кардинально не изменился хозяева уверенно контролировали игру, создавая позиционные атаки на ворота ворота Бандуры. Гости традиционно пользовались безрезультатными контратаками.

Перед финальным свистком форвард Александрии Денис Безбородько голом поставил эффектную точку во встрече. В итоге представитель Украины в Лиге Европы завоевал справедливую победу в матче со Львовом.

Три очка расположили Александрию на второй строчке турнирной таблицы с 16-ю очками. Львов – 11-й (6 баллов).

Турнирная таблица УПЛ

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Александрия - Львов Александрия Александрия Львов Львов
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