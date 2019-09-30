Олександрія – Гент: матч Ліги Європи обслуговуватиме данська бригада арбітрів

Україна — 16:30 2979
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"Фран Соль постійно в офсайді – як йому пасувати?": скандал між Маріуполем та Шахтарем, або Чим не сподобалося Динамо
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"Вони збираються осоромити ще одного культового гравця": Шевченко може очолити Мілан – як реагують фанатиІталія — 15:30 3413
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Ярмоленко голом тягне Вест Хем в ЛЧ, Мілан йде на дно, мадридське дербі вдовольнило Барселону – топ-моменти євровікендуСвіт — 15:00 2657
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Фальсифікації на користь Мессі, українізація Європи, жах у Карпатах і друзі Динамо: огляд футбольного тижня у мемахMykhailo_Yukhymenko — 13:06 1568
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Аталанта – Шахтар: "гірники" оголосили список гравців на матч Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів — 10:32 2427