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Олександрія – Гент: матч Ліги Європи обслуговуватиме данська бригада арбітрів

16:42 32 Читать на русском
Олександрія – Гент: матч Ліги Європи обслуговуватиме данська бригада арбітрів
Єнс Мое / УЄФА

Стали відомі імена арбітрів на матч 2 туру групового етапу Ліги Європи між Олександрією та Гентом.

 

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив імена суддівської бригади, яка обслужить поєдинок 2 туру групового етапу Ліги Європи Олександрія – Гент.

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Головним арбітром призначений данець Єнс Мое. Допомагатимуть йому Еспер Даль та Віктор Скітте, а четвертим арбітром працюватиме Йорген Бурхардт.

Нагадаємо, матч Олександрія – Гент відбудеться 3 жовтня, початок гри о 19:55.

Олександрія впевнено обіграла Львів та піднялась на друге місце

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Олександрія Олександрія УЄФА Арбітри Олександрія - Гент Гент Гент Ліга Європи
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