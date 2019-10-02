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Яремчук: Играть против Александрии – особое ощущение, но я приехал сюда не как турист

20:47 18 Читати українською
Яремчук: Играть против Александрии – особое ощущение, но я приехал сюда не как турист
Роман Яремчук / Фото ФК Гент

Украинский форвард Гента Роман Яремчук поделился впечатлениями от возвращения в Украину на матч Лиги Европы против Александрии.

 

"Играть против бывшей команды – это особые чувства. Но это футбол, я не приехал сюда как турист. Мы хотим добиться хорошего результата и показать впечатляющую игру.

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Для нас Лига Европы – важный турнир. Мы хотим заработать побольше очков. Считаю, что игра с Александрией может стать для нас ключевой. Ничья? Мы приехали сюда за тремя очками", – цитирует Яремчука официальный сайт бельгийского клуба.

Напомним, 23-летний нападающий сборной Украины защищал цвета Александрии в 2016 году, откуда и перешел в Гент.

Встреча между этими соперниками состоится 3 октября во Львове, начало в 19:55.

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Роман Яремчук Роман Яремчук Александрия - Гент Гент Гент Александрия Александрия Лига Европы
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