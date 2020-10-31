Александрия на своем поле не смогла удержать победу над Десной (2:2). Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Гости открыли счет в матче в конце первого тайма: Вантух снес Коноплю в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Тотовицкий.

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Хозяева сумели отыграться лишь в середине второй сорокапятиминутки – Банада удачно замкнул прострел Ковальца в центр штрафной. Через десять минут подопечные Шарана усилиями Ситала вышли вперед, однако удержать победный счет не смогли – Будковский, выйдя на замену, удачно замкнул навес от Тотовицкого. За минуту до окончания поединка гости остались в меньшинстве, однако численное преимущество и 5 добавленных минут не помогли Александрии вырвать победу.

Десна набрав 13 очков, осталась на четвертой позиции в турнирной таблице УПЛ. Александрия, имея в активе 10 зачетных баллов, поднялась на восьмую строчку.

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