Олександрія на власному полі не змогла втримати перемогу над Десною (2:2). Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Гості відкрили рахунок у матчі наприкінці першого тайму: Вантух зніс Коноплю у власному штрафному майданчику, арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Тотовицький.

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Господарі зуміли відігратись лише в середині другої сорокап'ятихвилинки – Банада вдало замкнув простріл Ковальця у центр карного майданчика. За десять хвилин підопічні Шарана зусиллями Сітала вийшли вперед, однак втримати переможний рахунок не змогли – Будківський, вийшовши на заміну, вдало замкнув навіс від Тотовицького. За хвилину до закінчення поєдинку гості залишились у меншості, проте чисельна перевага і 5 доданих хвилин не допомогли Олександрії вирвати перемогу.

Десна набравши 13 очок, залишилась на четвертій позиції в турнірній таблиці УПЛ. Олександрія, маючи в активі 10 залікових балів, піднялася на восьму сходинку.

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