Олександрія – Десна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Десна обіграла Олександрію в рамках 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

Всі голи у звітному матчі були забиті у другому таймі. Денис Мірошніченко залишив Олександрію в меншості, після чого господарі не змогли уникнути розгрому.

Десна несподівано розгромила Олександрію та піднялася на 2-е місце

Таким чином Десна набрала 10 очок та, як мінімум тимчасово, піднялася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. В Олександрії залишилося 6 пунктів та 7-а сходинка.