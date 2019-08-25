toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Олександрія – Десна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

06:30 199 Читать на русском
Олександрія – Десна – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Олександрія – Десна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

 Десна обіграла Олександрію в рамках 5-го туру УПЛ. Дивіться відео голів поєдинку на "Футбол 24".

48’ Денис Мірошніченко
 
Денис Фаворов 50’
Орест Кузик 69’
Олександр Філіппов 90+1’
48’ Денис Мірошніченко
50’ Денис Фаворов
69’ Орест Кузик
90+1’ Олександр Філіппов

Всі голи у звітному матчі були забиті у другому таймі. Денис Мірошніченко залишив Олександрію в меншості, після чого господарі не змогли уникнути розгрому.

Десна несподівано розгромила Олександрію та піднялася на 2-е місце

Таким чином Десна набрала 10 очок та, як мінімум тимчасово, піднялася на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. В Олександрії залишилося 6 пунктів та 7-а сходинка.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Мертенс ганебно "намалював" пенальті в матчі проти Фіорентини – симуляція дня
00:40
355
Теги
Відеоновини Олександрія Олександрія Десна Десна Олександрія - Десна
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
37
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук