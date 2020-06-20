"Александрии нужны очки, чтобы избежать плей-офф за путевку в Лигу Европы": эксперт предсказывает Шахтеру непростой матч

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поделился мыслями относительно матча 27-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией.

"В матче с Александрией Шахтер – фаворит. Понятно, что" горняки "будут пытаться поставить точку в этой чемпионской истории. Будет играть основной состав. Все, кто сегодня лучше готов.

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Но Александрия тоже будет биться, ведь ей нужны очки для борьбы за четвертое место, чтобы избежать плей-офф матчей за последнюю путевку в Лигу Европы. Если анализировать шансы соперников на победу в этом матче, то отдам предпочтение Шахтеру: 60% на 40%", – сказал Метревели в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, уже сегодня, 20 июня, в случае победы над Александрией подопечные Каштру могут завоевать "золото" украинского первенства. Начало матча в 19:30.

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ