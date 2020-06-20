toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ ДИНАМО КИЕВ ТОТТЕНХЭМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВИЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

"Александрии нужны очки, чтобы избежать плей-офф за путевку в Лигу Европы": эксперт предсказывает Шахтеру непростой матч

13:04 - Читати українською
"Александрии нужны очки, чтобы избежать плей-офф за путевку в Лигу Европы": эксперт предсказывает Шахтеру непростой матч
Шахтер – Александрия / Фото из открытых источников

Эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели поделился мыслями относительно матча 27-го тура УПЛ между Шахтером и Александрией.

 

"В матче с Александрией Шахтер – фаворит. Понятно, что" горняки "будут пытаться поставить точку в этой чемпионской истории. Будет играть основной состав. Все, кто сегодня лучше готов.

Шахтер – Александрия: Пятов признался, чего ожидает от поединка с командой Шарана

Но Александрия тоже будет биться, ведь ей нужны очки для борьбы за четвертое место, чтобы избежать плей-офф матчей за последнюю путевку в Лигу Европы. Если анализировать шансы соперников на победу в этом матче, то отдам предпочтение Шахтеру: 60% на 40%", – сказал Метревели в комментарии каналу "Футбол 1".

Напомним, уже сегодня, 20 июня, в случае победы над Александрией подопечные Каштру могут завоевать "золото" украинского первенства. Начало матча в 19:30.

Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ

blog_ava
Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ
08:00
235
Теги
Александрия Александрия Михаил Метревели Шахтер - Александрия Шахтер Шахтер
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
17
мин
Уотфорд
14:30
Лестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук