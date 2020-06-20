Шахтер – Александрия: анонс матча УПЛ

В рамках 27-го тура УПЛ Шахтер принимает Александрию. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Сегодняшний матч для Шахтера может превратиться в масштабное празднование, ведь в случае победы "горняки" выиграют 600-й матч в чемпионате и оформят досрочное чемпионство. За пять туров до конца сезона – такая вот у нас интрига в последние годы. Конечно же, отменять явно запланированную вечеринку никому не хочется, поэтому Луиш Каштру хоть сейчас может быть спокойным за мотивацию команды. Александрия же имеет целью если не отобрать очки, то хотя бы не пропустить пять голов в третьем матче подряд.

На самом деле, фанатам Шахтера рано распивать шампанское, ведь тур назад "оранжево-чёрные" откровенно разочаровали. Поединок с Олимпиком не завершился потерей очков (как минимум) только благодаря блестящей игре Трубина – Колос перестрелял "горняков" как по общему количеству ударов, так и по количеству попаданий в створ. Опять не впечатлили и резервисты – особенно Коноплянка. Сиприано же пока сумел доказать только тот факт, что он не Исмаили. Часть этих проблем была заметна и в поединке против Десны, поэтому с Александрией может быть не легче. Сегодня донетчанам придётся поработать в поте лица.

Подопечным Владимира Шарана не позавидуешь. "Желто-чёрные" в одном шаге от вылета из борьбы за бронзовые медали, если эта борьба вообще уже не завершена. В принципе, команда не так уж и плохо играла в последних турах, но ультразакрытый стиль не сработал ни с командой выше классом, ни с контратакующим лидером УПЛ – лишь Заря оступилась, хотя и там Александрия набрала три очка случайно.

Футбол команды Шарана в этом сезоне банально проще, чем игра конкурентов – и тут явно не тот случай, когда это хорошо. Впрочем, Шахтер в одном из двух матчей первого этапа потерял очки в поединке с "желто-чёрными", поэтому интрига должна жить и сегодня. Не стоит отпевать "желто-чёрных" до финального свистка.

Кадровая ситуация

У Шахтера в лазарете остаётся Исмаили. Кроме него, к поединку с Александрией не готовились Малышев, Майкон и Бондар, а Бондаренко тренировался по индивидуальной программе. Зато к работе в общей группе вернулись Мораес и Степаненко, а с дисквалификации вышел Маркос Антонио.

У Александрия среди травмированных только 37-летний Запорожан, однако на дисквалификацию нарвались сразу два футболиста – Бабогло и Бухал. Впрочем, снова доступны Банада и Дубра, которые покинули список отстранённых.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Александрия

Шахтер: Трубин – Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Коноплянка – Фернандо

Александрия: Панькив – Пашаев, Дубра, Шендрик, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Банада, Ковалец, Третьяков – Ситало

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Александрия вряд ли придумает что-то новое в матче с Шахтером. Подопечные Владимира Шарана закроются и будут стараться ловить соперника на контратаках, а также будут давить со стандартов – в обороне против них "горняки" имеют определённые проблемы, поэтому гол "желто-чёрных" выглядит вполне вероятным. Вообще, донеччанам сегодня легко не будет. В последней встрече они так и не забили в ворота Панькива.

Впрочем, прямо сейчас Шахтеру очень необходима победа, поэтому команда будет играть в полную силу. Александрия же в последних турах даже с атакой Десны не справилась, наглотавшись голов на месяц вперёд, поэтому ставить на любой другой результат, кроме победы "горняков", я бы не стал.