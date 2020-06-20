"Олександрії потрібні очки, щоб уникнути плей-офф за путівку в Лігу Європи": експерт пророкує Шахтарю непростий поєдинок

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі поділився думками щодо матчу 27-го туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.

"У матчі з Олександрією Шахтар – фаворит. Зрозуміло, що "гірники" будуть намагатися поставити крапку у цій чемпіонській історії. Буде грати основний склад. Всі, хто на сьогодні найкраще готовий.

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Але Олександрія теж буде битися, адже їй потрібні очки для боротьби за четверту сходинку, щоб уникнути плей-офф матчів за останню путівку в Лігу Європи. Якщо аналізувати шанси суперників на перемогу у цьому матчі, то віддам перевагу Шахтареві: 60% на 40%", – сказав Метревелі у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 червня, у разі перемоги над Олександрією підопічні Каштру можуть завоювати "золото" української першості. Початок матчу о 19:30.

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