toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

"Олександрії потрібні очки, щоб уникнути плей-офф за путівку в Лігу Європи": експерт пророкує Шахтарю непростий поєдинок

13:04 - Читать на русском
"Олександрії потрібні очки, щоб уникнути плей-офф за путівку в Лігу Європи": експерт пророкує Шахтарю непростий поєдинок
Шахтар – Олександрія / Фото з відкритих джерел

Експерт телеканалів "Футбол" Михайло Метревелі поділився думками щодо матчу 27-го туру УПЛ між Шахтарем та Олександрією.

 

"У матчі з Олександрією Шахтар – фаворит. Зрозуміло, що "гірники" будуть намагатися поставити крапку у цій чемпіонській історії. Буде грати основний склад. Всі, хто на сьогодні найкраще готовий.

Шахтар – Олександрія: Пятов зізнався, чого очікує від поєдинку з командою Шарана

Але Олександрія теж буде битися, адже їй потрібні очки для боротьби за четверту сходинку, щоб уникнути плей-офф матчів за останню путівку в Лігу Європи. Якщо аналізувати шанси суперників на перемогу у цьому матчі, то віддам перевагу Шахтареві: 60% на 40%", – сказав Метревелі у коментарі каналу "Футбол 1".

Нагадаємо, вже сьогодні, 20 червня, у разі перемоги над Олександрією підопічні Каштру можуть завоювати "золото" української першості. Початок матчу о 19:30.

Шахтар – Олександрія: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Головні новини 19 червня: Барселона дарує шанс Реалу, Зубков та Михайліченко отримали пропозиції з Європи
07:00
2318
Теги
Олександрія Олександрія Михайло Метревелі Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
47
хв
Уотфорд
14:30
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук