УАФ объявила имя нового наставника национальной команды Украины. Как и ожидалось, им стал Александр Петраков.

На заседании Исполкома УАФ 17 августа кандидатура 64-летнего Петракова была утверждена. Именно чемпион мира U-20 стал исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины и будет готовить команду к следующим матчам отбора на ЧМ-2022, информирует УАФ в Telegram.

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Напомним, должность главного тренера сборной Украины оставалась вакантной с начала августа, когда Андрей Шевченко прекратил работу в главной команде страны. Некоторое время главным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, но не удалось договориться о расторжении контракта с его клубом – Аль-Айном.

К слову, Александр Петраков уже длительное время работал на УАФ. До назначения в национальную команду возглавлял сборную U-19. Наибольшего успеха достиг с командой U-20 во главе которой выиграл чемпионат мира 2019 года.

Добавим, что первый матч сборная Украины под руководством нового тренера проведет уже в начале сентября. В первый день осени "сине-желтые" проведут очередной матч отбора на ЧМ-2022 против Казахстана, а уже 4 сентября на киевском НСК Олимпийский подопечные Александра Петракова примут действующих чемпионов мира – сборную Франции.

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