toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ УАФ ПОРТУГАЛИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ

Алекс Тейшейра сменит гражданство, чтобы выступать за сборную Китая

11:24 122 Читати українською
Алекс Тейшейра сменит гражданство, чтобы выступать за сборную Китая
Алекс Тейшейра / Getty images

Китайская футбольная ассоциация планирует натурализовать полузащитника Цзянсу Сунин Алекса Тейшейру.

Как стало известно из собственных источников "Футбол 24", бывший игрок Шахтера Алекс Тейшейра вскоре получит китайское гражданство и будет выступать за тамошнюю сборную.

Мораес подвел итоги скандала относительно своей натурализации

Стоит заметить, что возможность натурализировать иностранцев была одним из главных условий Марчелло Липпи перед возвращением на пост главного тренера сборной Китая.

Ранее воспитанник лондонского Арсенала Нико Еннарис получил китайское гражданство и стал первым легионером в истории азиатской национальной команды. Липпи уже вызвал экс-англичанина в лагерь сборной Китая для подготовки к матчам против Филиппин (7 июня) и Таджикистана (11 июня).

Игуаин может перебраться в Китай – Ювентус не против

Напомним, Алекс Тейшейра выступал за Шахтёр с 2010 по 2015 годы, сыграв за "горняков" 146 матчей, в которых забил 67 голов. В начале 2016-го бразилец перебрался в кийський Цзянсу Сунин.

Источник: Футбол 24
blog_ava
Костышин: Если Колос выйдет в Премьер-лигу, то возможно, что будет играть на НСК Олимпийский
08:52
148
Теги
Главное Китай Китай Цзянсу Сунин Цзянсу Сунин Китай Мир Алекс Тейшейра Алекс Тейшейра
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально подписал Йовича
    Іспанія — 4 июнь578 Реал официально подписал Йовича
9
час
:
45
мин
Португалия
21:45
Швейцария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук