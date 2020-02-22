Альбасете вырвал победу в матче с Нумансией – команда Зозули прервала затяжную серию неудач

В 29 туре Сегунды Альбасете одержал тяжелую победу над Нумансией, которая позволила команде оторваться от зоны вылета.

Сегунда, 29 тур

Альбасете – Нумансия – 2:1

Голы: Педро Санчес, 54, Фустер, 76 – Алекс Сола, 32.

Петряк оформил первый хет-трик в карьере – видео феерической игры украинца, который продолжает преследовать Реброва

В очередном туре второго по рангу дивизиона чемпионата Испании Альбасете удалось прервать свою удручающую серию без побед. Подопечные Лукаса Алькараса обыграли Нумансию, которая претендует на попадание в плей-офф за выход в Ла Лигу. Для Альбасете эта победа стала первой в Сегудни с 16 октября.

Первый тайм для "механического сыра" оказался неудачным. Хозяева пропустили на 32 минуте после красивого удара головой в исполнении Алекса Солы. Но после перерыва Альбасете сумел перевернуть ход поединка.

Хозяева сравняли счет на 54 минуте – Педро Санчес классным ударом со штрафного огорчил соперников. А победный гол Альбасете организовал на 76 минуте – грубой ошибкой защитника Нумансии воспользовался Фустер.

Отметим, что украинский форвард Роман Зозуля вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту. За свою игру Зозуля получил 7 баллов от портала SofaScore (средняя оценка в Альбасете – 6,68).

Ференцварош разгромно проиграл в чемпионате Венгрии – громкое фиаско команды Реброва