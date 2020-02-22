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Петряк оформил первый хет-трик в карьере – видео феерической игры украинца, который продолжает преследовать Реброва

20:11 174 Читати українською
Петряк оформил первый хет-трик в карьере – видео феерической игры украинца, который продолжает преследовать Реброва
Иван Петряк / ФК Фехервар

Украинский полузащитник Иван Петряк стал главным творцом успеха Фехервара в матче 22 тура чемпионата Венгрии против Залаэгерсега.

Чемпионат Венгрии, 22 тур

Фехервар – Залаэгерсег – 4:1

Голы: Стопира, 5, Петряк, 49, 57, 61 - Радо, 85 (с пенальти).

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Иван Петряк оформил свой первый хет-трик в профессиональной карьере. Жертвой украинца стал Залаэгерсег, который ведет борьбу за выживание. В сегодняшнем матче наш хавбек забил больше голов, чем за все предыдущие матчи чемпионата в текущем сезоне.

Напомним, что Фехервар продолжает погоню за Ференцварошем, который лидирует в турнирной таблице. Команда Петряка отстает от Фради на 6 очков, также столичный клуб имеет два матча в запасе.

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Теги
Видеоновости Фехервар Фехервар Венгрия Украинцы за рубежом Мир Иван Петряк Иван Петряк
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