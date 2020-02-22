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Альбасете вирвав перемогу в матчі з Нумансією – команда Зозулі перервала затяжну серію невдач

22 лютого 23:22 221 Читать на русском
Альбасете вирвав перемогу в матчі з Нумансією – команда Зозулі перервала затяжну серію невдач
Альбасете обіграв Нумансію / AS

У 29 турі Сегунди Альбасете здобув важку перемогу над Нумансією, яка дозволила команді відірватися від зони вильоту.

Сегунда, 29 тур

Альбасете – Нумансія – 2:1

Голи: Педро Санчес, 54, Фустер, 76 – Алекс Сола, 32.

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У черговому турі другого за рангом дивізіону чемпіонату Іспанії Альбасете вдалося перервати свою гнітючу серію без перемог. Підопічні Лукаса Алькараса обіграли Нумансію, яка претендує на потрапляння у плей-офф за вихід в Ла Лігу. Для Альбасете ця перемога стала першою в Сегудні з 16 жовтня.

Перший тайм для "механічного сиру" видався невдалим. Господарі пропустили на 32 хвилині після красивого удару головою у виконанні Алекса Соли. Але після перерви Альбасете зумів перевернути хід поєдинку.

Господарі зрівняли рахунок на 54 хвилині – Педро Санчес класним ударом зі штрафного засмутив суперників. А переможний гол Альбасете організував на 76 хвилині – грубою помилкою захисника Нумансії скористався Фустер.

Зазначимо, що український форвард Роман Зозуля вийшов у стартовому складі і провів на полі 81 хвилину. За свою гру Зозуля отримав 7 балів від порталу SofaScore (середня оцінка у Альбасете – 6,68).

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Українці за кордоном Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Іспанія Сегунда
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