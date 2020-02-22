Ференцварош разгромно проиграл в чемпионате Венгрии – громкое фиаско команды Реброва

Состоялись субботние матчи 22 тура чемпионата Венгрии, в которых приняли участие представители Украины.

Чемпионат Венгрии, 22 тур

Мезекевешд – Ференцварош – 3:0

Голы: Карницький, 11, Беширович, 29, Шери, 33.

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Команда Сергея Реброва потерпела разгромное поражение в выездном матче против команды, которая ведет борьбу за выход в еврокубки. Зубков и Харатин вышли в стартовом составе Ференцвароша, но, как и вся команда, провели неудачную игру. Лучший бомбардир Фради в текущем сезоне покинул поле на 77 минуте.

Несмотря на поражение, Ференцварош продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице. Команда Реброва опережает Фехервар на 6 очков и имеет 2 матча в запасе.

Пакш – Дебрецен – 2:1

Голы: Кульчар, 26, Беде, 32 – Шечи, 5.

Украпинець Юрий Габовда провел очередной матч за Дебрецен. Наш хавбек провел на поле все 90 минут с добавленными в игре против Пакша, в его пассиве желтая карточка. После этого поражения Дебрецен занимает 8 место в турнирной таблице.

Кишварда – Диошдьер – 2:2

Голы: Чукалаш, 23, Мельник, 76 – Молнар, 83, Егершег, 89.

Украинец Богдан Мельник стал автором гола в матче с Диошдьером. В составе Кишварды также сыграли Карасюк и Кравченко, а Шестаков провел весь матч в составе гостей.

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