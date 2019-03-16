Морозюк помог Ризеспору победить Коньяспор Опанасенко и поднять команду на 6 место

Состоялся матч 26 тура чемпионата Турции между Коньяспором и Ризеспором.

Коньяспор – Ризеспор – 0:2

Голы: Мурики, 2, Самудио, 68

Удаление: Скубиц, 77 (Коньяспор)

Гладкий отличился голом за Адана Демирспор

Опанасенко, выступающий за Коньяспор, и Морозюк из Ризеспора начали матч на скамейке запасных. Экс-игрок Зари на поле так и не вышел, а вот бывший капитан Динамо сменил партнера на 61-й минуте.

Ризеспор вышел вперед уже на второй минуте матча, а во втором тайме гости удвоили свое преимущество, в итоге поединок закончился со счетом 2:0.

После этой победы Ризеспор поднялся на 6 место в турнирной таблице чемпионата Турции и имеет в активе 34 очка. Команда Опанасенко на ступеньку выше и имеет на 1 зачетный пункт больше.