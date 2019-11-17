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Альбасете поздравил Зозулю с юбилеем

13:38 78 Читати українською
Альбасете поздравил Зозулю с юбилеем
Роман Зозуля / ФК Альбасете

Испанский футбольный клуб Альбасете поздравил своего форварда Романа Зозулю с 30-летием.

Украинскому легионеру испанского Альбасете Роману Зозуле 17 ноября 2019 года исполнилось 30 лет. Со знаменательной датой футболиста не забыл поздравить и клуб. В частности, на своей странице в социальной сети Твиттер было опубликовано приветствие украинцу.

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"И если не было достаточно причин для празднования после победы на "Ла Ромадера" (стадион футбольного клуба Сарагоса, на котором вчера Альбасете в добавленное время вырвал победу в матче 16-го тура Сегунды – прим.) – у нас есть еще одна причина продолжать праздновать. Это день рождения Романа Зозули. Поздравляем нашего любимого украинца!" – говорится в клубном Твиттере.

Напомним, Зозуля перешел в Альбасете в 2017 году. В текущем сезоне украинец сыграл в 15-ти матчах, в которых отметился тремя голами и отдал одну результативную передачу.

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