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"Воин на поле, патриот в жизни". Топовые поступки Романа Зозули, которые заслуживают respect

12:11 877 Читати українською
"Воин на поле, патриот в жизни". Топовые поступки Романа Зозули, которые заслуживают respect
Роман Зозуля на стрельбах
Олег Бабий Олег Бабий

Роман Зозуля уже давно – не просто футболист. "Футбол 24" рассказывает о волонтере, гражданине и патриоте, которому сегодня исполнилось 29 лет.

Поездки на фронт

С началом войны в Донбассе Роман Зозуля поддерживает украинскую армию. Сначала – своим присутствием и добрым словом. Например, перед поединком с "Аяксом" на пути к финалу Лиги Европы форвард тогда еще "Днепра" побывал на военных учениях, где взял в руки оружие. Летом 2015 года вместе с Маркевичем, Федецким и Езерский Роман посетил наших пограничников в Мариуполе, а также объехал немало украинских блокпостов. Конечно же, не с пустыми руками.

Народная армия

К тому времени уже функционировал благотворительный фонд "Народная армия", созданный в апреле 2015 года совместными силами днепровских волонтеров и Романа Зозули. Форвард заверил, что организация будет помогать нашим военным, пока они не получат полную победу над врагом. "Народная армия" занимается материальным снабжением на фронт, а также занимается ранеными воинами в лазаретах.

Выставил на аукцион медаль финалиста Лиги Европы

Добро возвращается сторицей, утверждает народная мудрость. Зозуля в этом убедился, выставив на продажу свой еврокубковый трофей. Медаль оказалась в руках днепровского дзюдоиста Александра Киселева, который выкупил ее за 210 000 гривен и ... вернул владельцу. Ну а Роман перечислил все деньги на нужды армии.

Помог с ремонтом госпиталя

В июне 2015 года Зозуля отчитался о завершении ремонта военного госпиталя в Днепре и поблагодарил всех причастных к этому событию. Это медицинское учреждение одним из первых принимает раненых фронтовиков.

Создал футбольную Академию

Весной 2016 года Роман Зозуля и Руслан Ротань объявили о создании Академии футбола в Днепре. В своих намерениях футболисты определили, в частности, работу с детьми воинов АТО. В качестве примера днепровская академия берет опыт легендарных школ "Аякса" и "Барселоны".

Автограф Месси для детей солдат

"Этим летом у многих детей появится прекрасная возможность прожить жизнь настоящего спортсмена в детском футбольном лагере Ротаня и Зозули, – написал Роман в Facebook. – Лотом аукциона является футболка " Барселоны" со всеми автографами ее игроков, в том числе и с подписью Лионеля Месси! На все вырученные средства от продажи этой футболки мы приобретем путевки для детей участников АТО! "

Футболку удалось заполучить благодаря Андрею Русолу, который находился в Каталонии на стажировке.

Обратился к Президенту

В августе 2016-го Зозуля опубликовал обращение к Петру Порошенко, где просил присвоить погибшему воину АТО звание Героя Украины. Речь идет о Владе Козарине.

Сделал подарок паралимпийскому чемпиону

Форвард-новичок "Бетиса" был настолько поражен победой украинского фехтовальщика Андрея Демчука на Паралимпиаде-2016 в Рио, что подарил львовянину свою футболку. Это был достойный и красивый жест!

Предостерег нацию от двойных стандартов

Зозуля не собирается мириться с тем, что несмотря на войну, в Украине до сих пор позволяют гастролировать российским звездам.

Респект от фанатов на матче Украина – Сербия в ноябре 2016 года – абсолютно заслуженный.

Текст впервые опубликован в 2016 году

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"Черданцев, скажи спасибо, что нас не свели с" Зенитом ". Правила жизни Романа Зозули

Теги
Сборная Украины Статьи Роман Зозуля Роман Зозуля Бетис Бетис Днепр Днепр Олег Бабий
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