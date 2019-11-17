Альбасете привітав Зозулю з ювілеєм

Іспанський футбольний клуб Альбасете привітав свого форварда Романа Зозулю з 30-літтям.

Українському легіонеру іспанського Альбасете Роману Зозулі 17 листопада 2019 року виповнилось 30 років. З визначною датою футболіста не забув привітати і клуб. Зокрема, на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер було опубліковано вітання українцю.

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"І якщо не було достатньо причин для святкування після перемоги на "Ла Ромадера" (стадіон футбольного клубу Сарагоса, на якому вчора Альбасете у доданий час вирвав перемогу у матчі 16-го туру Сегунди – прим.) – у нас є ще одна причина продовжувати святкування. Це день народження Романа Зозулі. Вітаємо нашого улюбленого українця!" – написано у клубному Твіттері.

Нагадаємо, Зозуля перейшов у Альбасете у 2017 році. У поточному сезоні українець зіграв у 15-ти матчах, в яких відзначився трьома голами і віддав одну результативну передачу.

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