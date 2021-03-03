Кубок Бельгии, 1/4 финала

Эйпен – Гент – 1:0

Гол: Херис, 48

Гент набрал неплохую форму и подходил к четвертьфиналу кубка с 9-матчевой беспроигрышной серией. На игру с Эйпеном тренеры выставили основной состав. Роман Яремчук, который в 3 предыдущих поединках забил 5 голов, вышел с первых минут. Роман Безус остался в запасе, а Игорь Пластун не попал в заявку.

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Гент больше владел мячом и пытался действовать с позиции силы, однако довести свои атаки до логического завершения не мог. Яремчук был активно вовлечен в игру, постоянно открывался под передачи и оттягивался за мячом в глубину или на фланги. Впрочем, в штрафной площади соперники очень плотно играли с украинским форвардом, не выпуская его на ударные позиции.

Безус появился со скамейки запасных за 10 минут до финального свистка. Стоит отметить, что Роман очень хорошо вошел в игру и несколько раз обострил. Под занавес встречи он создал лучший момент Гента, нанеся прицельный удар по воротам – увы, отлично сыграл голкипер.

В итоге Гент так и не смог забить ни одного гола, а вот Эйпен затолкал решающий мяч в дебюте второго тайма. Таким образом "буйволы" вылетели из Кубка Бельгии и упустили шанс спасти провальный сезон. Гент прекратил борьбу в еврокубках и в национальном кубке, а в чемпионате идет на 12 месте.

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