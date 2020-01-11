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Альбасете без Зозули вылетел из Кубка Испании – команда украинца проиграла Ибице в серии пенальти

11 января 21:07 102 Читати українською
Альбасете без Зозули вылетел из Кубка Испании – команда украинца проиграла Ибице в серии пенальти
Альбасете уступил Ибице / фото из открытых источников

Команда Романа Зозули в 1/32 финала Кубка Испании сошлась с представителем Сегунды Б.

Кубок Испании, 1/32 финала

Ибица – Альбасете – 1:1 (пен. 5:3)

Голы: Нуньес, 66 – Хименес, 43.

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Украинский нападающий Роман Зозуля не попал в стартовый состав своей команды. Гости, прибывшие на остров в статусе фаворита, смогли открыть счет в конце первого тайма – отличился воспитанник мадридского Реала Альваро Хименес. После перерыва хозяева были более активными, чем в первой половине игры, и на 66 минуте сравняли счет – гол в активе капитана команды Мигеля Нуньеса.

Дело дошло до экстратаймов. Альбасете атаковал больше и опаснее. Луис Мигель Рамис сделал четвертую замену, выпустив на поле Ману Фустера, который заметно оживил игру "механического сыра". Зозуля так и остался на скамейке запасных. В серии пенальти игроки Ибицы продемонстрировали идеальное исполнение ударов, в отличие от игроков Альбасете. Решающий промах в пассиве Роберто Олабе.

Еще один представитель Украины в Испании, Василий Кравец, не попал в завку Леганеса на матч против Мурсии, в котором его команда одержала разгромную победу – 4:0.

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