Альбасете – Райо Вальекано: Зозуля выйдет в стартовом составе после скандала в первом круге

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля сыграет в поединке 30-го тура Сегунды против Райо Вальекано.

Зозуля выйдет в составе Альбасете на матч против Райо Вальекано. Начало матча 30-го тура Сегунды в 21:30.

Альбасете усилил меры безопасности перед матчем с Райо Вальекано – первая игра завершилась скандалом с участием Зозули

Добавим, что Альбасете Зозули расположился на 18 месте с 33 очками, тогда как Райо Вальекано с 39 пунктами находится на 8 позиции.

Напомним, что в матче этих команд в первом круге фанаты Райо Вальекано в течении первого тайма выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя его нацистом. Из-за поведения фанатов Альбасете отказался выйти на второй тайм. Впоследствии мадридский клуб был наказан: Райо Вальекано должен провести два домашних матча при частично закрытых трибунах, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

Состав Альбасете: