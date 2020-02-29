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Альбасете – Райо Вальекано: Зозуля выйдет в стартовом составе после скандала в первом круге

20:54 39 Читати українською
Альбасете – Райо Вальекано: Зозуля выйдет в стартовом составе после скандала в первом круге
Роман Зозуля / Marca

Украинский форвард Альбасете Роман Зозуля сыграет в поединке 30-го тура Сегунды против Райо Вальекано.

Зозуля выйдет в составе Альбасете на матч против Райо Вальекано. Начало матча 30-го тура Сегунды в 21:30.

Альбасете усилил меры безопасности перед матчем с Райо Вальекано – первая игра завершилась скандалом с участием Зозули

Добавим, что Альбасете Зозули расположился на 18 месте с 33 очками, тогда как Райо Вальекано с 39 пунктами находится на 8 позиции.

Напомним, что в матче этих команд в первом круге фанаты Райо Вальекано в течении первого тайма выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя его нацистом. Из-за поведения фанатов Альбасете отказался выйти на второй тайм. Впоследствии мадридский клуб был наказан: Райо Вальекано должен провести два домашних матча при частично закрытых трибунах, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

Состав Альбасете:

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Теги
Украинцы за рубежом Райо Вальекано Райо Вальекано Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Зозуля скандал Райо Вальекано Испания
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