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Альбасете усилил меры безопасности перед матчем с Райо Вальекано – первая игра завершилась скандалом с участием Зозули

12:43 64 Читати українською
Альбасете усилил меры безопасности перед матчем с Райо Вальекано – первая игра завершилась скандалом с участием Зозули
Альбасете усислил меры безопасности перед игрой с Райо Вальекано / Marca

Болельщики мадридской команды не смогут попасть на матч 30 тура Сегунды против Альбасете.

Матч Альбасете – Райо Вальекано попал в категорию мероприятий повышенного риска, поэтому на время проведения поединка в городе будут усилены меры безопасности, информирует Marca.

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Кассы стадиона Карлос Бельмонте будут закрыты в день матча. Если фанаты Райо Вальекано все же прибудут в Альбасете, то полиция возьмет под контроль их действия и будет реагировать на любые оскорбительные выкрики в адрес Романа Зозули и его одноклубников.

Напомним, что в матче этих команд в первом круге фанаты Райо Вальекано в течение первого тайма выкрикивали оскорбления в адрес Романа Зозули, называя его нацистом. Из-за поведения фанатов команды не вышли на второй тайм. Впоследствии мадридский клуб был наказан: Райо Вальекано должен провести два домашних матча при частично закрытых трибунах, а также выплатить штраф в размере 18 тысяч евро.

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Испания Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Зозуля скандал Райо Вальекано Райо Вальекано Райо Вальекано
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