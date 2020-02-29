Альбасете – Райо Вальєкано: Зозуля вийде у стартовому складі після скандалу в першому колі

Український форвард Альбасете Роман Зозуля зіграє в поєдинку 30-го туру Сегунди проти Райо Вальєкано.

Зозуля вийде в складі Альбасете на матч проти Райо Вальєкано. Початок матчу 30-го туру Сегунди о 21:30.

Альбасете посилив заходи безпеки перед матчем з Райо Вальєкано – перша гра завершилася скандалом за участю Зозулі

Додамо, що Альбасете Зозулі розташувався на 18 місці з 33 очками, тоді як Райо Вальєкано з 39 пунктами перебуває на 8 позиції.

Нагадаємо, що в матчі цих команд у першому колі фанати Райо Вальєкано протягом першого тайму викрикували образи на адресу Романа Зозулі, називаючи його нацистом. Через поведінку фанатів Альбасете відмовився вийти на другий тайм. Згодом мадридський клуб було покарано: Райо Вальєкано має провести два домашні матчі при частково закритих трибунах, а також виплатити штраф у розмірі 18 тисяч євро.

Склад Альбасете: