Защитник Барселоны Жорди Альба решил последовать примеру Жерара Пике, чтобы помочь своему клубу, который находится в трудном финансовом положении.

Альба согласился на снижение зарплаты на 25 процентов, как ранее это сделал Пике, сообщает Diario Sport.

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Латераль таким образом хотел показать свою вовлеченность в проект и понимание потребностей клуба в настоящее время. Барселона же готовит подобное предложение еще для двух своих воспитанников – Серхи Роберто и Серхио Бускетса.

Напомним, несколько игроков Барселоны согласились снизить свою зарплату, чтобы клуб не нарушал финансовый фэйр-плей чемпионата Испании.

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