Альба погодився на зниження зарплати на 25 відсотків, як раніше це зробив Піке, повідомляє Diario Sport.

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Латераль таким чином хотів показати свою залученість в проект і розуміння потреб клубу в даний час. Барселона ж готує подібну пропозицію ще для двох своїх вихованців – Серхі Роберто та Серхіо Бускетса.

Нагадаємо, кілька гравців Барселони погодились знизити свою зарплату, щоб клуб не порушував фінансовий фейр-плей чемпіонату Іспанії.

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