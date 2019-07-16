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Алавес приобрел Хоселу в Ньюкасла

07:30 3 Читати українською
Алавес приобрел Хоселу в Ньюкасла
Хоселу стал игроком Алавеса / Фото ФК Алавес

Испанский форвард Хоселу вернулся на родину.

Алавес достиг соглашения с Ньюкаслом о подписании Хоселу, сообщает официальный сайт испанского клуба.

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Соглашение между нападающим и новым клубом рассчитано на 3 года. О других деталях контракта не сообщается.

29-летний испанец защищал цвета "сорок" с 2017 года.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Хоселу провел 16 матчей, в которых отметился двумя голами.

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