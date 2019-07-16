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Алавес придбав Хоселу в Ньюкасла

07:30 131 Читать на русском
Алавес придбав Хоселу в Ньюкасла
Хоселу став гравцем Алавеса / Фото ФК Алавес

Іспанський форвард Хоселу повернувся на батьківщину.

Алавес дійшов згоди з Ньюкаслом щодо підписання Хоселу, повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

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Угода між нападником та новим клубом розрахована на 3 роки. Про інші деталі контракту не повідомляється.

29-річний іспанець захищав кольори "сорок" з 2017 року.

В минулому сезоні чемпіонату Англії Хоселу провів 16 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Іспанія Алавес Алавес Трансфери Чемпіонату Іспанії Хоселу Хоселу Ньюкасл Ньюкасл
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