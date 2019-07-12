Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение насчет трансфера таланта Ньюкасла Лонгстаффа

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Ярмоленко сыграл первый матч после тяжелой травмы и помог Вест Хэму победить на сборах АльтахАнглия — 11 июль 970
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"Людей хвилюють лише мої гроші": історія аргентинського "Бекхема", який надихнув екс-лідера Шахтаря рекордною зарплатоюМир — 11 июль 766