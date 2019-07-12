toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИГА ЕВРОПЫ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение насчет трансфера таланта Ньюкасла Лонгстаффа

11:33 69 Читати українською
Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение насчет трансфера таланта Ньюкасла Лонгстаффа
Шон Лонгстафф / Reuters

Полузащитник Ньюкасла Шон Лонгстафф близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в подписании полузащитника Ньюкасла Шона Лонгстаффа, передает Daily Telegraph.

Реал приготовил космическую сумму за Погба – клуб ожидает на первый шаг от француза

По информации издания, манкунианцы предлагают около 50 млн фунтов за юного англичанина.

21-летний хавбек является главной трансферной целью наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, несмотря на то, что он провел лишь 9 матчей в АПЛ.

МЮ уверен, что опередит Манчестер Сити в борьбе за Магуайра

Отметим, что Лонгстафф во второй половине сезона смог закрепиться в основе "сорок". Команда Рафаэля Бенитеса спаслась от вылета за несколько туров до финиша чемпионата.

blog_ava
Клопп прокомментировал будущие трансферы Ливерпуля
10:23
248
Теги
Трансферы Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Ньюкасл Ньюкасл Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
6
час
:
1
мин
Сенегал
19:00
Тунис
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук