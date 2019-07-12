Манчестер Юнайтед сделал щедрое предложение насчет трансфера таланта Ньюкасла Лонгстаффа

Полузащитник Ньюкасла Шон Лонгстафф близок к переходу в Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в подписании полузащитника Ньюкасла Шона Лонгстаффа, передает Daily Telegraph.

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По информации издания, манкунианцы предлагают около 50 млн фунтов за юного англичанина.

21-летний хавбек является главной трансферной целью наставника "красных дьяволов" Уле Гуннара Сульшера, несмотря на то, что он провел лишь 9 матчей в АПЛ.

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Отметим, что Лонгстафф во второй половине сезона смог закрепиться в основе "сорок". Команда Рафаэля Бенитеса спаслась от вылета за несколько туров до финиша чемпионата.