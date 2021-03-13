Руководство "блаугранас" серьезно настроено на борьбу за одну из главных молодых звезд современности.

Снайпер Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд стал главной целью каталонцев на летнее трансферное окно, сообщает Marca. Переход оценивается в около 100 млн евро, но клуб имеет большие задолженности.

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Поэтому Барселоне придется продать ряд исполнителей. По информации источника, "жертвами" потенциального трансфера Холанда могут стать Филиппе Коутиньо, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Фирпо Хуниор, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Новое руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой якобы готово сделать все для подписания норвежской суперзвезды.

Заметим, 20-летний Холанд провел 29 поединков за Боруссию Д в этом сезоне, забил 31 мяч и отдал 8 ассистов. Среди претендентов на Эрлинга также называют Реал и Манчестер Сити.

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