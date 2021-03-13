Барселона готовится к массовой распродаже ради Холанда – известен список "жертв"
Руководство "блаугранас" серьезно настроено на борьбу за одну из главных молодых звезд современности.
Снайпер Боруссии Дортмунд Эрлинг Холанд стал главной целью каталонцев на летнее трансферное окно, сообщает Marca. Переход оценивается в около 100 млн евро, но клуб имеет большие задолженности.
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Поэтому Барселоне придется продать ряд исполнителей. По информации источника, "жертвами" потенциального трансфера Холанда могут стать Филиппе Коутиньо, Самюэль Умтити, Мартин Брейтуэйт, Фирпо Хуниор, Антуан Гризманн и Усман Дембеле. Новое руководство клуба во главе с Жоаном Лапортой якобы готово сделать все для подписания норвежской суперзвезды.
Заметим, 20-летний Холанд провел 29 поединков за Боруссию Д в этом сезоне, забил 31 мяч и отдал 8 ассистов. Среди претендентов на Эрлинга также называют Реал и Манчестер Сити.
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