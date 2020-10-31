Алавес – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги
21:55 - Читать на русском
Алавес в рамках 8-го туру Ла Ліги приймає Барселону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 8-го туру Ла Ліги Алавес – Барселона розпочався о 22:00 за київським часом. Відеотрансляцію проводить сервіс "MEGOGO", текстову онлайн-трансляція доступна на "Футбол 24".
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Стартові склади
Алавес:
Барселона:
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