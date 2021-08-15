Баски продержались только один тайм. Сразу после перерыва Азар эффектно сбросил на Карима Бензема, который открыл счет, после чего вице-чемпиону Испании стало значительно легче. Практически сразу Реал забил снова – Начо удачно завершил розыгрыш углового.

Реал с дублем Бензема разгромил Алавес – Алаба отдал ассист в дебютном матче в Ла Лиге

Бензема оформил дубль, несколько курьезно направив мяч в сетку ворот Алавеса. Хозяева смогли забить гол престижа – Тибо Куртуа сфолил, получил желтую и привез пенальти, который отбить не сумел. Последнее слово в матче было за гостями. Винисус, который вышел на замену, уже в компенсированное время воспользовался пасом Алабы. Первый ассист новичка мадридцев.

Андрей Лунин просидел весь матч в запасе. В следующем матче (22 августа) Реал на выезде сыграет с Леванте.