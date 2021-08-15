Баски протрималися лише один тайм. Одразу по перерві Азар ефектно скинув на Каріма Бензема, який відкрив рахунок, після чого віце-чемпіону Іспанії стало значно легше. Практично одразу Реал забив знову – Начо вдало завершив розіграш кутового.

Реал з дублем Бензема розгромив Алавес – Алаба віддав асист у дебютному матчі в Ла Лізі

Бензема оформив дубль, дещо курйозно спрямувавши м'яч у сітку воріт Алавеса. Господарі спромоглися на гол престижу – Тібо Куртуа сфолив, отримав жовту і привіз пенальті, який відбити не зумів. Останнє слово в матчі було за гостями. Вінісус, який вийшов на заміну, вже в компенсований час скористався пасом Алаби. Перший асист новачка мадридців.

Андрій Лунін просидів весь поєдинок у запасі. У наступному матчі (22 серпня) Реал на виїзді зіграє з Леванте.