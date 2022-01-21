"Очень важный момент в сезоне, когда ты снова готовишь себя физически, много отрабатываешь тактическую составляющую. Футболисты вспоминают, что нужно делать, в чем-то улучшаются и прибавляют.

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Когда начнется вторая часть чемпионата и появится игровой ритм, мы будем хорошо себя чувствовать и физически, и технически, и тактически.

Чему уделяется больше внимания на данном этапе подготовки? Думаю, что у всех должен быть менталитет победителей. Скоро начнутся товарищеские матчи. С каждым днем тренировок мы стараемся развивать свой стиль игры, повторюсь: становиться лучше технически и тактически. Концентрируемся на второй части сезона, которая впереди, и работаем, чтобы добиваться своих целей – выигрывать чемпионат, все соревнования, в которых участвуем", – цитирует Патрика официальный сайт Шахтера.

Напомним, на зимнюю паузу Шахтер ушел лидером турнирной таблицы УПЛ, опережая Динамо на 2 очка.

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