Утром 20 января на поле комплекса Regnum Carya Golf & Spa Resort состоялась очередная тренировка "горняков", сообщает сайт Шахтера .

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Подопечные Де Дзерби совершенствовали выход из обороны и действия в атаке, сессию завершали беговыми упражнениями. В занятии не участвовал Ефим Конопля, у которого небольшое повреждение. Но в тренировке были задействованы игроки юношеского состава Владислав Погорелый, Кирилл Сигеев, Антон Глущенко и Максим Деркач.

Напомним, со старта сборов с командой тренируется центральный защитник Марьян Фарина, которому 18 лет.

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