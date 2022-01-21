"Дуже важливий момент у сезоні, коли ти знову готуєш себе фізично, багато відпрацьовуєш тактичну складову. Футболісти згадують, що треба робити, у чомусь покращуються та додають.

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Коли почнеться друга частина чемпіонату і з'явиться ігровий ритм, ми добре почуватимемося і фізично, і технічно, і тактично.

Чому приділяється найбільше уваги на цьому етапі підготовки? Думаю, що у всіх має бути менталітет переможців. Незабаром розпочнуться товариські матчі. З кожним днем ​​тренувань ми намагаємося розвивати свій стиль гри, повторюся: ставати кращими технічно та тактично. Концентруємося на другій частині сезону, яка попереду, і працюємо, щоб досягати своєї мети – вигравати чемпіонат, усі змагання, у яких беремо участь", – цитує Патріка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, на зимову паузу Шахтар пішов лідером турнірної таблиці УПЛ, випереджаючи Динамо на 2 очки.

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