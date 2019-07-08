Алан Патрик прокомментировал тактическое нововведение Каштру

Полузащитник Шахтера Алан Патрик оценил новый тактический прием, который внедрил Луиш Каштру.

"Хорошо себя чувствую, рад, что помог. Главное – это была победа всей команды. Мы соответствовали тому, что от нас требует мистер. Продолжаем работать, чтобы готовыми подойти к чемпионату.

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На самом деле, мы не сильно знаем Вольфсберг. Но тактика, которая использовалась в матче против Пролетера, когда опорный полузащитник садится в линию к центральным защитникам, дает нам больший комфорт при прессинге со стороны соперника, дает большие возможности для розыгрыша.

Думаю, команда будет готова, сумеет правильно прочитать игру, будет действовать так же, как и в первом сегодняшнем матче. Идея и принципы те же. Должны показать хорошую игру и показать то, что отрабатываем на тренировках", – сказал Патрик YouTube-каналу Шахтера.

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