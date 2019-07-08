Алан Патрік прокоментував тактичне нововведення Каштру

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік оцінив новий тактичний прийом, який впровадив Луїш Каштру.

"Добре себе почуваю, радий, що допоміг. Головне – це була перемога всієї команди. Ми відповідали тому, що від нас вимагає містер. Продовжуємо працювати, щоб готовими підійти до чемпіонату.

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Насправді, ми не сильно знаємо Вольфсберг. Але тактика, яка використовувалася у матчі проти Пролетера, коли опорний півзахисник сідає в лінію до центральних захисників, дає нам більший комфорт під час пресингу з боку суперника, дає великі можливості для розіграшу.

Думаю, команда буде готова, зуміє правильно прочитати гру, буде діяти так само, як і в першому сьогоднішньому матчі. Ідея та принципи ті ж. Повинні показати хорошу гру і показати те, що відпрацьовуємо на тренуваннях", – сказав Патрік YouTube-каналу Шахтаря.

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