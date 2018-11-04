Алан Патрик: Матчем с Динамо чемпионат не заканчивается

Полузащитник Шахтера Алан Патрик поделился эмоциями после победы над Динамо в 14 туре УПЛ.

"В последних матчах с Динамо мы проигрывали, возможно, из-за недостатка внимания в некоторых деталях. Но в целом, в этих поединках мы, считаю, играли лучше Динамо. Просто, к сожалению, не получалось быть продуктивными в атаке и забивать голы.

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Сегодня нам это, наконец, удалось, несмотря на то, что противостоять Динамо было очень сложно. Мы отлично отреагировали после пропущенного гола.

Важная победа. Да, мы еще больше увеличили наш отрыв от Динамо в турнирной таблице, но чемпионат еще не закончился, впереди – долгий путь, так что надо продолжать оставаться сфокусированными на нашей главной целью, чтобы ее достичь", – цитирует Патрика официальный сайт Шахтера.

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