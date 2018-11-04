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Алан Патрік: Матчем з Динамо чемпіонат не закінчується

09:36 149 Читать на русском
Алан Патрік: Матчем з Динамо чемпіонат не закінчується
Алан Патрік / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Алан Патрік поділився емоціями після перемоги над Динамо в 14 турі УПЛ.

"В останніх матчах з Динамо ми програвали, можливо, через нестачу уваги в деяких деталях. Але в цілому, в цих поєдинках ми, вважаю, грали краще за Динамо. Просто, на жаль, не виходило бути продуктивними в атаці і забивати голи.

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Сьогодні нам це, нарешті, вдалося, незважаючи на те, що протистояти Динамо було дуже складно. Ми відмінно зреагували після пропущеного гола.

Важлива перемога. Так, ми ще більше збільшили наш відрив від Динамо в турнірній таблиці, але чемпіонат ще не закінчився, попереду – довгий шлях, так що треба продовжувати залишатися сфокусованими на нашій головній меті, щоб її досягти", – цитує Патріка офіційний сайт Шахтаря.

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Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Шахтар - Динамо Алан Патрік Алан Патрік
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