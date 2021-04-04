Алаба встановив унікальне досягнення в історії Баварії, обійшовши Рібері
Оборонець мюнхенців Девід Алаба підкорює нові вершини перед відходом із клубу.
Австрійський захисник "Ротен" відіграв повний матч проти РБ Лейпциг, який завершився мінімальною перемогою Баварії.
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Для Алаби це був 274 поєдинок у Бундеслізі у футболці мюнхенців. Він став новим рекордсменом клубу серед іноземців за кількістю зіграних матчів. Девід, до слова, обійшов Франка Рібері, в активі якого 273 зустрічі. Про досягнення повідомляє сайт Баварії.
Зауважимо, для Девіда Алаби це останній сезон на Альянц Арені. Вже влітку він стане вільним агентом, а новим місцем праці оборонця ЗМІ називають мадридський Реал.
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