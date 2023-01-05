Клубы Саудовской Аравии могут регистрировать только восемь легионеров. Криштиану Роналду стал девятым.

Криштиану Роналду не может быть зарегистрирован в своём новом клубе до тех пор, пока Аль-Наср не избавится хотя бы от одного из своих легионеров. Об этом информирует RMC Sport.

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Роналду стал девятым легионером в составе саудовского клуба, и для него пока что не находится свободного места в списке регистрации иностранных игроков. Чтобы это место освободилось, кто-то из легионеров Аль-Насра должен покинуть клуб – либо благодаря трансферу, либо через расторжение контракта по обоюдному согласию сторон.

Сообщается, что переговоры об уходе игроков уже идут.