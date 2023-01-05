Кріштіану Роналду не може бути зареєстрований у своєму новому клубі доти, доки Аль-Наср не позбудеться хоча б одного зі своїх легіонерів. Про це повідомляє RMC Sport.

Роналду може дебютувати за Аль-Наср попри дискваліфікацію – матч несподівано перенесли, назріває скандал

Роналду став дев'ятим легіонером у складі саудівського клубу, і для нього поки що немає вільного місця у списку реєстрації іноземних гравців. Щоб це місце звільнилося, хтось із легіонерів Аль-Насра має залишити клуб – або завдяки трансферу, або через розірвання контракту за обопільною згодою сторін.

Повідомляється, що переговори про звільнення гравців уже тривають.